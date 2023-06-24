Экс-разведчик США Скотт Риттер назвал мятеж Пригожина инструментом предательства

Запад не может победить Россию на поле боя, поэтому ему нужно создать гнетущую обстановку, что и делает основатель для них основатель ЧВК.

ЧВК «Вагнер» используют как инструмент предательства, уверен экс-разведчик США Скотт Риттер.

«До этого группа „Вагнер“ отлично показывала себя на поле боя, а сейчас их используют как инструмент предательства. Вот что на самом деле сейчас происходит, это не акт патриотизма, это не попытка принести правосудие, это — предательство, самое что не на есть настоящее предательство людей, которым Российская Федерация доверяла защиту своей страны», — подчеркнул Риттер в разговоре с 5-tv.ru.

Он добавил, что действия ЧВК при попытке захвата Ростова, Воронежа и угроза нападения на Москву — это то, чего так давно хотел Запад и Украина. В Киеве, по его словам, давно пытаются создать так называемый «московский майдан», потому победить на поле боя Россию они не могут, а это единственный способ создать условия для уничтожения государства изнутри.

«Это была их цель с самого начала. Экономические санкции должны были подтолкнуть к этому, НАТО заплатило миллионы и миллиарды долларов вооружая и обучая украинцев не для того, чтобы победить Россию. Но для того, чтобы этот конфликт принес русским столько боли, чтобы создать гнетущую обстановку. И Пригожин делает абсолютно то что Вашингтон и Киев хотели», — задается вопросом Риттер.

Обращение президента России Владимира Путина

В патриотизме воевавших там бойцов эксперт не сомневается, а вот те, кто поддержал Пригожина в его безрассудном и предательском решении да.

«Потому что это измена. Это противоречит конституции и этому нет оправдания», — подчеркнул экс-разведчик США.

Накануне вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предпринял попытку военного мятежа, заявив о якобы нанесенном по его тыловым лагерям удары силами Минобороны РФ. В свою очередь в оборонном ведомстве данные сообщения опровергли, назвав их провокациями. В отношении Пригожина ФСБ России возбудило уголовное дело по статье «Вооруженный мятеж», по которой грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. В свою очередь Генпрокуратура РФ подтвердила законность данного решения и пообещала дать правовую оценку.

Утром 24 июня Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором подчеркнул важность сплочения нации и пообещал сделать все, чтобы отстоять страну. Он отдал все необходимые распоряжения силовикам и другим государственным органам. В ряде российских регионов, а также в Москве и Московской области введены дополнительные меры антитеррористического характера. Действия Евгения Пригожина и ЧВК «Вагнер» российский лидер назвал «ударом в спину» и предательством страны.