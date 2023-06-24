МИД РФ предостерег Запад от любых намеков на использование ситуации в своих целях

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 222 0

В ближайшее время ситуация найдет свое решение, достойное вековой мудрости российского народа.

МИД РФ предостерег Запад от любых намеков на использование ситуации в своих целях

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

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Тема:
Мятеж ЧВК Вагнер Обращение президента РФ Владимира Путина

На фоне попытки вооруженного мятежа МИД России предостерег страны Запада от любых намеков на возможное использование внутрироссийской ситуации для достижения своих русофобских целей.

«Российское общество решительно поддерживает президента, а мятеж заговорщиков играет на руку внешним врагам РФ», — говорится в сообщении.

Также в МИД заявили о том, что в ближайшее время ситуация найдет свое решение, достойное вековой мудрости российского народа и Государства российского, а все цели и задачи спецоперации будут выполнены.

Президент России Владимир Путин утром 24 июня выступил с обращением к гражданам страны. Глава государства прокомментировал начало мятежа, к которому призывал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Российский лидер напомнил, что в ситуации глобального кризиса, как никогда раньше, важно быть сплоченными. Путин подчеркнул, что в ситуации с Пригожиным имели место непомерные личные амбиции и интересы. Ситуацию глава государства назвал «ударом в спину» и подчеркнул, что все мятежники обязательно понесут наказание в соответствии с законом.

ФСБ возбудила уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу в отношении руководителя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Генпрокуратура подтвердила законность этого решения и пообещала дать надлежащую правовую оценку действиям фигуранта. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет. Силовики круглосуточно информируют президента РФ Владимира Путина об обстановке.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как экс-разведчик США Скотт Риттер назвал мятеж Пригожина инструментом предательства.

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 июня, для всех знаков зодиака

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