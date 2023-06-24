МИД РФ предостерег Запад от любых намеков на использование ситуации в своих целях

На фоне попытки вооруженного мятежа МИД России предостерег страны Запада от любых намеков на возможное использование внутрироссийской ситуации для достижения своих русофобских целей.

«Российское общество решительно поддерживает президента, а мятеж заговорщиков играет на руку внешним врагам РФ», — говорится в сообщении.

Также в МИД заявили о том, что в ближайшее время ситуация найдет свое решение, достойное вековой мудрости российского народа и Государства российского, а все цели и задачи спецоперации будут выполнены.

Президент России Владимир Путин утром 24 июня выступил с обращением к гражданам страны. Глава государства прокомментировал начало мятежа, к которому призывал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Российский лидер напомнил, что в ситуации глобального кризиса, как никогда раньше, важно быть сплоченными. Путин подчеркнул, что в ситуации с Пригожиным имели место непомерные личные амбиции и интересы. Ситуацию глава государства назвал «ударом в спину» и подчеркнул, что все мятежники обязательно понесут наказание в соответствии с законом.

ФСБ возбудила уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу в отношении руководителя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Генпрокуратура подтвердила законность этого решения и пообещала дать надлежащую правовую оценку действиям фигуранта. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет. Силовики круглосуточно информируют президента РФ Владимира Путина об обстановке.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как экс-разведчик США Скотт Риттер назвал мятеж Пригожина инструментом предательства.