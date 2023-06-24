В Минпросвещения создан Оперштаб в связи с режимом КТО в некоторых регионах

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 962 0

Ситуация находится под контролем, заверили в ведомстве.

В Минпросвещения создан Оперштаб в связи с режимом КТО в некоторых регионах

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

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Тема:
Мятеж ЧВК Вагнер Режим КТО в Москве и Подмосковье

В Минпросвещения создан оперативный штаб в связи с режимом контртеррористической операции (КТО) в некоторых регионах России, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.

Он заверил, что ситуация находится под полным контролем властей.

«Оздоровительная кампания идет в штатном режиме, усилены меры безопасности в детских оздоровительных центрах», — уточнил Кравцов.

Власти Москвы и области, а также некоторый других субъектов ввели режим КТО после событий с ЧВК «Вагнер». Вечером 23 июня ее основатель Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в ударе по тыловым лагерям его бойцов и предпринял попытку вооруженного мятежа. В оборонном ведомстве опровергли сообщения об ударах и назвали их провокацией.

Позднее ФСБ возбудила в отношении Пригожина уголовное дело, ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. В спецслужбе призвали бойцов ЧВК не присоединяться к преступным действиям и поспособствовать задержанию Евгения Пригожина. Утром 24 июня к тому же призвали в Минобороны РФ, гарантировав всем безопасность в обмен на сотрудничество.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что некоторые парки и культурные учреждения Москвы были закрыты после анонимных сообщений о минировании, а также для обеспечения безопасности в рамках введенного режима КТО.

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