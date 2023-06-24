До особого распоряжения: какие парки и музеи временно закрыли в Москве?

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 402 0

Некоторые парки и культурные учреждения закрыли в Москве в рамках КТО

До особого распоряжения: какие парки и музеи временно закрыли в Москве?

Фото: Геодакян Артем / ТАСС

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Тема:
Мятеж ЧВК Вагнер Режим КТО в Москве и Подмосковье

В городе действует режим контртеррористической операции.

Некоторые парки и культурные учреждения Москвы были закрыты после анонимных сообщений о минировании, а также для обеспечения безопасности в рамках введенного режима контртеррористической операции (КТО).

Так, посетить москвичи и гости столицы не смогут:

  • Кремль;
  • Парк Горького (до 13:00 25 июня);
  • парк «Сокольники» (до особого распоряжения);
  • Пушкинский музей;
  • Третьяковскую галерею;
  • Дом культуры ГЭС-2;
  • торговые центры «Мега Белая Дача» и «Квартал».

Власти Москвы и области ввели в регионе режим контртеррористической операции (КТО) после событий с ЧВК «Вагнер». Вечером 23 июня ее основатель Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в ударе по тыловым лагерям его бойцов и предпринял попытку вооруженного мятежа. В оборонном ведомстве опровергли сообщения об ударах и назвали их провокацией.

Позднее ФСБ возбудила в отношении Пригожина уголовное дело, ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. В спецслужбе призвали бойцов ЧВК не присоединяться к преступным действиям и поспособствовать задержанию Евгения Пригожина. Утром 24 июня к тому же призвали в Минобороны РФ, гарантировав всем безопасность в обмен на сотрудничество.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что движение по Москве-реке было временно приостановлено.

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