Берем от этой жизни все! Юлианна Караулова призвала выпускников загадать желание

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 28 0

Юлианна Караулова призвала выпускников «Алых парусов -2023» загадывать желание

Берем от этой жизни все! Юлианна Караулова призвала выпускников загадать желание

Фото: 5-tv.ru

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Тема:
Алые паруса 2023

Артистка вышла на сцену и сразила всех своими лучшими хитами.

Российская певица Юлианна Караулова вышла на сцену сразу после артиста LYRIQ. Она сразила всех наповал своими лучшими треками.

В этот вечер выпускники спели с ней такие композиции, как «Ты не такой», «Внеорбитные». Кстати, как и LYRIQ, знаменитость выступала на фоне исторических персонажей в портале «История».

«Сегодня ваш вечер и, конечно же, все лучшее — впереди! Но самое прекрасное — происходит сейчас. Алые паруса — самый красивый, самый лучший выпускной страны», — завила Караулова со сцены.

Закончила своей выступление певица композицией «Угонщица», которую в оригинале исполняет Ирина Аллегрова.

Праздник «Алые паруса» после многолетнего перерыва был возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

Ожидается, что сегодня выступят самые популярные у молодежи звезды российской эстрады. Свои лучшие хиты исполнят Gafur, Моя Мишель, Burito, Тося Чайкина, The Hatters, Gayazovs Brothers. Хедлайнером выпускного этого года станет рок-группа «Чайф».

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Хрусталев и Галич поприветствовали выпускников со сцены «Алых парусов».

Тема:
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