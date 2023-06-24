Песков сообщил о перемещении Пригожина в Белоруссию

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 654 0

Чем именно займется основатель «ЧВК «Вагнер» в Белоруссии — не уточнялось.

Песков сообщил о перемещении Пригожина в Белоруссию

Фото: www.globallookpress.com / Carsten Reisinger

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Тема:
Мятеж ЧВК Вагнер

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в ближайшее время направится в Белоруссию. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Известий».

Ранее в пресс-службе президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщили, что Евгений Пригожин принял предложение главы республики об остановке продвижения «Вагнера» по территории РФ. Отмечалось, что в ходе переговоров был выбран выгодный и приемлемый для всех сторон вариант развязки ситуации.

Лукашенко обсудил с Путиным результаты переговоров с главой ЧВК «Вагнер» Пригожиным

Вечером 23 июня стало известно, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин распространил видеокадры о якобы нанесении Минобороны России удара по тыловым лагерям компании. В оборонном ведомстве опровергли сообщения об ударах по тылу вагнеровцев. Там уточнили, что ВС РФ продолжают выполнять боевые задачи на линии соприкосновения с ВСУ в зоне проведения специальной военной операции. Позднее ФСБ возбудила уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу в отношении руководителя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что уголовное дело в отношении Евгения Пригожина будет прекращено.

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