Песков сообщил о перемещении Пригожина в Белоруссию

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в ближайшее время направится в Белоруссию. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Известий».

Ранее в пресс-службе президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщили, что Евгений Пригожин принял предложение главы республики об остановке продвижения «Вагнера» по территории РФ. Отмечалось, что в ходе переговоров был выбран выгодный и приемлемый для всех сторон вариант развязки ситуации.

Лукашенко обсудил с Путиным результаты переговоров с главой ЧВК «Вагнер» Пригожиным

Вечером 23 июня стало известно, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин распространил видеокадры о якобы нанесении Минобороны России удара по тыловым лагерям компании. В оборонном ведомстве опровергли сообщения об ударах по тылу вагнеровцев. Там уточнили, что ВС РФ продолжают выполнять боевые задачи на линии соприкосновения с ВСУ в зоне проведения специальной военной операции. Позднее ФСБ возбудила уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу в отношении руководителя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что уголовное дело в отношении Евгения Пригожина будет прекращено.