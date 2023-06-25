LYRIQ позавидовал выпускникам на «Алых парусах-2023»: «У меня такого не было»

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 60 0

LYRIQ позавидовал выпускникам на «Алых парусах-2023»

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Алые паруса 2023

Знаменитый певец призвал молодых не бояться рисковать — иначе зачем это все?

Музыкальный исполнитель LYRIQ, известный также как Кирилл Гуд, позавидовал выпускным на «Алых парусах». В беседе с 5-tv.ru он признался, что жалеет, что у него не было такого сказочного праздника прощания со школой.

Певец рассказал, что его образование было более профильной историей — после школы он поступил в музыкальный колледж. Группа у него была очень дружная, и она до сих пор поддерживают связь после выпуска.

«Но, конечно, такого у меня не было, но зато у ребят было сегодня. Им будет что вспомнить во сто крат больше. Я безумно рад, что стал частью их праздника», — поделился Лирик.

Музыкант отметил, что для него было большой честью выступать на сцене «Алых парусов-2023» и, более того, выступать первым. Он добавил, что остался крайне доволен своим выходом и эмоциональным обменом, который произошел у них с выпускниками.

В заключение он пожелал виновникам торжества гладкого жизненного пути, на котором они будут оставаться верными своим мечтам, целям, внутреннему зову и саму себе. Он призвал выпускников не бояться рисковать и реализовываться.

Музыкальный исполнитель LYRIQ открыл первый «портал» праздничного концерта «Алые паруса -2023» под названием «История». На сцену на Дворцовой площади он вышел с песней Forever young.

Праздник «Алые паруса» после многолетнего перерыва был возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

Ранее 5-tv.ru писал, что бриг «Россия» под алыми парусами вошел в акваторию Невы.

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