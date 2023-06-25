«Доверять своему сердцу»: солист Buritо рассказал про главный жизненный принцип
Солист Buritо посоветовал выпускникам на «Алых парусах» всегда доверять своему сердцу
Фото, видео: 5-tv.ru
Порой в жизни должен завершиться один этап, чтобы дать дорогу другому.
Солист группы Burito Игорь Бурнышев призвал выпускников доверять только своему сердцу. Своими жизненными принципами музыкант поделился с 5-tv.ru за кулисами «Алых парусов — 2023».
Певец признался, что выйдя на сцену Дворцовой площади, он забыл слова песни, которую поет чуть ли не ежедневно. Он взглянул на гостей праздника, увидел их улыбки и обомлел, забыл, где находится. Ребята поддержали, отметил он, подхватили знакомые строчки.
Он поделился с выпускниками напутствиями, пожелал им, как ни странно, быстрее разочароваться в жизни. По его словам, надо снять розовые очки, чтобы разглядеть всю кристальную точность мира.
«При этом второе, наверное, не то, чтобы рекомендация, а субъективный опыт — всегда слушать только свое сердце. Это самое сложное, чему можно научиться в этой жизни — доверять своему сердцу. Потому что очень много нарративов и каких-то сценариев не наших, навязанных нам существует», — прокомментировал солист Burito.
Бурнышев заметил, что говорит о серьезных вещах в столь праздничный день, однако это жизнь — что-то закончилось, чтобы другое, новое началось.
В заключение исполнитель отметил, что «Алые паруса» — это грандиозный по своим масштабам праздник, который он оценил не только как зритель, но и человек с диагнозом «режиссер». Ему безумно нравится все, что происходит в рамках мероприятия.
Праздник «Алые паруса» после многолетнего перерыва был возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.
Ранее 5-tv.ru писал, что солистка группы «Моя Мишель» пожелала выпускникам, чтобы их мечты сбывались.
- 25 июн
- «Лучше попробовать, чем жалеть потом, что ты не попробовал»: Gafur дал совет выпускникам
- 25 июн
- Трепет внутри и предвкушение грандиозного: как выпускники из Мариуполя оценили «Алые паруса»
- 25 июн
- «Удивительно, волшебно»: праздник «Алые паруса» посетил гость из Сирии
- 25 июн
- «Сохранить школьную дружбу»: группа «Чайф» вспомнила свои выпускные
- 25 июн
- «Летите пташки»: что солистка группы «Моя Мишель» пожелала выпускникам?
- 25 июн
- «Самый трогательный вечер»: выпускник поделился впечатлениями от «Алых парусов»
- 25 июн
- Ведущие «Алых парусов» открыли капсулу желаний выпускников из Нижнего Новгорода
- 25 июн
- Выпускников от имени бабушек и дедушек поздравила группа «Чайф», ставшая хедлайнером «Алых парусов»
- 25 июн
- «Пошла жара»: Gyazov$ Brother$ горячо исполнили свои лучшие хиты
- 25 июн
- LYRIQ позавидовал выпускникам на «Алых парусах-2023»: «У меня такого не было»
Читайте также
88%
0.47 91.49
-0.45
Нашли ошибку?