«Доверять своему сердцу»: солист Buritо рассказал про главный жизненный принцип

Порой в жизни должен завершиться один этап, чтобы дать дорогу другому.

Солист группы Burito Игорь Бурнышев призвал выпускников доверять только своему сердцу. Своими жизненными принципами музыкант поделился с 5-tv.ru за кулисами «Алых парусов — 2023».

Певец признался, что выйдя на сцену Дворцовой площади, он забыл слова песни, которую поет чуть ли не ежедневно. Он взглянул на гостей праздника, увидел их улыбки и обомлел, забыл, где находится. Ребята поддержали, отметил он, подхватили знакомые строчки.

Он поделился с выпускниками напутствиями, пожелал им, как ни странно, быстрее разочароваться в жизни. По его словам, надо снять розовые очки, чтобы разглядеть всю кристальную точность мира.

«При этом второе, наверное, не то, чтобы рекомендация, а субъективный опыт — всегда слушать только свое сердце. Это самое сложное, чему можно научиться в этой жизни — доверять своему сердцу. Потому что очень много нарративов и каких-то сценариев не наших, навязанных нам существует», — прокомментировал солист Burito.

Бурнышев заметил, что говорит о серьезных вещах в столь праздничный день, однако это жизнь — что-то закончилось, чтобы другое, новое началось.

В заключение исполнитель отметил, что «Алые паруса» — это грандиозный по своим масштабам праздник, который он оценил не только как зритель, но и человек с диагнозом «режиссер». Ему безумно нравится все, что происходит в рамках мероприятия.

Праздник «Алые паруса» после многолетнего перерыва был возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

Ранее 5-tv.ru писал, что солистка группы «Моя Мишель» пожелала выпускникам, чтобы их мечты сбывались.