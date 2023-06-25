Трепет внутри и предвкушение грандиозного: как выпускники из Мариуполя оценили «Алые паруса»

Кому-то запомнились выступления известных артистов, а кому-то — даже красоты Северной столицы.

Праздник «Алые паруса — 2023» в Санкт-Петерубрге посетили, в том числе дети из Мариуполя. Они рассказали, что для них значит событие и чем оно запомнится больше всего.

Для ребят это в основном окончание периода детской жизни и начало новой, уже взрослой дороги.

«Алые паруса» для меня — особая атмосфера праздника, ощущение, что детская жизнь заканчивается, начинается взрослая. Плюс я хотела побывать на большом концерте, я на этом впервые, это как исполнение мечты, ощущение трепета внутри», — поделилась мыслями София Круликовская, добавив, что она хочет снять даже документальный фильм.

Предвкушением грандиозного и интересного назвал праздник Никита Мирошниченко.

«У меня такого в жизни еще не было, впервые такой масштабный концерт, думаю, будет классно», — отметил парень.

Еще один выпускник — Владислав Борисов — отметил красоты города, помимо основного концерта.

«Очень колоритно, все здорово, очень понравилась архитектура в Санкт-Петербурге, не ожидал увидеть такую красоту. Очень все запомнилось, супер просто», — подчеркнул Владислав.

Праздник «Алые паруса» после многолетнего перерыва был возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

Праздничный концерт начался в Северной столице по плану в 22:00 по московскому времени. Свое напутственное слово гостям мероприятия сказали ведущие — Ида Галич и Дмитрий Хрусталев, а также по традиции губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ударил в рынду, звук которой стал символом вступления во взрослую жизнь.

После концерта под пиротехнического шоу в Неву зашел бриг «Россия». С палубы корабля для выпускников выступил автор и исполнитель SHAMAN. Торжество закончилось невероятным салютом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как российская певица Елена Темникова пожелала выпускникам «Алых парусов» встретить в эту прекрасную ночь свою любовь.