Число погибших после прорыва Каховской ГЭС достигло 48 человек
Кроме того, увеличилось количество пострадавших.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько
Тела еще двоих человек были обнаружены в Херсонской области после прорыва Каховской ГЭС. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
Таким образом, число погибших увеличилось до 48 человек.
«Также выросло число пострадавших: всего госпитализированы 126 человек», — говорится в сообщении.
Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня. ЧП привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Российские власти неоднократно указывали на причастность киевского режима в диверсии.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что подтопленные в результате прорыва Каховской ГЭС дома в Херсонской области постепенно освобождаются от воды. Она покинула уже порядка 60% строений.
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