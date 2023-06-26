Число погибших после прорыва Каховской ГЭС достигло 48 человек

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 22 0

Кроме того, увеличилось количество пострадавших.

Число погибших после прорыва Каховской ГЭС достигло 48 человек

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько

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Тема:
Подрыв Каховской ГЭС Спецоперация

Тела еще двоих человек были обнаружены в Херсонской области после прорыва Каховской ГЭС. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

Таким образом, число погибших увеличилось до 48 человек.

«Также выросло число пострадавших: всего госпитализированы 126 человек», — говорится в сообщении.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня. ЧП привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Российские власти неоднократно указывали на причастность киевского режима в диверсии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что подтопленные в результате прорыва Каховской ГЭС дома в Херсонской области постепенно освобождаются от воды. Она покинула уже порядка 60% строений.

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