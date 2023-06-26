Мужчина ударил ножом полицейского в Саратовской области

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 46 0

Злоумышленник применил холодное оружие в салоне машины правоохранителей.

Мужчина ударил ножом полицейского в Саратовской области

Фото: www.globallookpress.com / uwe umstätter

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В расположенном в Саратовской области городе Энгельс местный житель напал на сотрудника правоохранительных органов с ножом. Мужчина ударил полицейского в шею. Сообщение об этом появилось на официальном сайте регионального Следственного управления СК.

Уточняется, что инцидент произошел накануне, 25 июня, в дневное время суток. Житель Энгельса был задержан полицией за совершение административного правонарушения. Находясь в машине сотрудников, он применил холодное оружие.

«Находясь в салоне служебного автомобиля под управлением правоохранителя, нанес последнему удар ножом в область шеи», — написано в публикации.

Пострадавший полицейский был госпитализирован в медицинское учреждение с ножевым ранением. Применивший оружие мужчина был задержан. В его отношении возбужденного уголовное дело, предусматривающее наказание за совершение преступления, содержащего признаки посягательства на жизнь сотрудника полиции.

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