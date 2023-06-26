Суд приговорил убийцу «колбасного короля» Мавриди к 20 годам тюрьмы

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 57 0

Суд приговорил Александра Мавриди к 20 годам колонии за убийство и ряд других преступлений

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Одиноков; 5-tv.ru

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Один из фигурантов дела устроил дебош в зале суда.

Александр Мавриди выслушал обвинительный приговор по делу об убийстве владельца «Мясной империи» Владимира Маругова. Суд избрал для преступника меру пресечения в виде заключения в колонию строгого режима на 20 лет.

Известно, что суд также назначил Мавриди ограничение свободы сроком на полтора года.

Другие фигуранты дела также получили различные сроки. Павел Ахмедов проведет в колонии строгого режима 13 лет. Александр Бунтар отправится за решетку на 11 с половиной лет. Константин Барский был приговорен к восьми годам лишения свободы, Иван Цуркан — семи с половиной. Шесть с половиной лет получили Николай Тетеря и Денис Грозав.

Один из фигурантов громкого дела устроил дебош прямо в зале суда. Во время заседания он бил ногами по стеклу. Таким образом обвиняемый выражал свое недовольство присутствием журналистов.

Предприниматель Маругов был убит 2 ноября 2020 года в своем загородном доме в Истре. Злоумышленники использовали для реализации преступления арбалет. После заключения под стражу фигуранты дела предпринимали попытки сбежать из СИЗО. В августе 2021 года Мавриди и еще четырем задержанным удалось сделать это, однако 14 сентября они были вновь задержаны.

Ранее 5-tv.ru писал, что подозреваемый в убийстве Владимира Маругова удерживал дома пенсионера.

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