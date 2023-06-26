Путин: вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 60 0

Президент РФ выступил с экстренным обращением к россиянам.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Karbinov Anatoly; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Владимир Путин, выступая с ранее не анонсированным обращением к россиянам, заявил, что вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен.

«С самого начала событий незамедлительно были приняты все необходимые решения по нейтрализации возникшей угрозы по защите конституционного строя жизни и безопасности наших граждан», — сообщил президент.

Также он добавил, что организаторы вооруженного мятежа не могли этого не понимать, даже несмотря на потерю адекватности.

Ранее 5-tv.ru публиковал заявление Путина со словами благодарности за выдержку, патриотизм и сплоченность.

+23° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 38%
84.66
0.58 92.30
0.81
Не торопитесь — дороже выйдет: китайский совет дня на понедельник, 26 июн...

Последние новости

22:45
Путин: организаторы вооруженного мятежа утратили адекватность
22:39
Путин поблагодарил Лукашенко за вклад в мирное разрешение ситуации с ЧВК «Вагнер»
22:33
«Выбор воинов»: Путин пообещал сдержать обещание, данное ЧВК «Вагнер»
22:30
Нарколог рассказал, как избавиться от похмельного синдрома
22:28
Ситуация с ЧВК «Вагнер» с самого начала находилась под пристальным вниманием Путина
22:24
Путин: враги России хотели, что страна захлебнулась в кровавой междоусобице

Сейчас читают

Провалы в кино и срок за мошенничество: чем прославилась отмечающая юбилей Дрожжина
Таиланд, Бали, Мальдивы: какое направления для летнего отдыха выбрать
«Станет хуже»: поможет ли Юрию Антонову китайский целитель
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео