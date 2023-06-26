Путин: вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен

Владимир Путин, выступая с ранее не анонсированным обращением к россиянам, заявил, что вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен.

«С самого начала событий незамедлительно были приняты все необходимые решения по нейтрализации возникшей угрозы по защите конституционного строя жизни и безопасности наших граждан», — сообщил президент.

Также он добавил, что организаторы вооруженного мятежа не могли этого не понимать, даже несмотря на потерю адекватности.

Ранее 5-tv.ru публиковал заявление Путина со словами благодарности за выдержку, патриотизм и сплоченность.