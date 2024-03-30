«Полностью через себя»: Песков рассказал о переживаниях Путина после теракта в «Крокусе»

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 36 0

Песков: Путин пропускает через себя каждую трагедию, происходящую в стране

«Полностью через себя»: Песков рассказал о переживаниях Путина после теракта в «Крокусе»

Фото: © РИА Новости / Михаил Метцель

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Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл Обращение президента РФ Владимира Путина

Российский лидер назвал произошедшую трагедию кровавым и варварским преступлением.

Владимир Путин глубоко переживает происходящие в России трагедии, конечно, это касается и теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом в интервью журналисту Павлу Зарубину рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Глава государства пропускает такие трагедии полностью через себя, и поверьте мне, если вы не увидите на его лице слез, это не значит, что ему не больно. И то, что переживает он, вряд ли кто-то когда-то узнает и поймет. В том числе и мы с вами», — сказал Песков.

Глава государства обратился к россиянам 23 марта. Российский лидер выразил глубокие и искренние соболезнования людям, потерявшим родных и близких при теракте, поблагодарил простых граждан, которые не остались равнодушными и вместе с сотрудниками служб оказывали первую помощь пострадавшим.

Путин подчеркнул, что Россия установит и покарает каждого причастного к этому страшному преступлению, назвав случившееся кровавым и варварским терактом.

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Стрельба произошла в концертном зале «Крокуса» вечером 22 марта. Ожидалось, что на сцене выступит группа «Пикник», но в здание ворвались неизвестные в камуфляже и открыли стрельбу. Возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте.

По последним данным, число погибших достигло 144 человек, количество пострадавших выросло до 551. Около 13 тысяч квадратных метров были охвачены огнем, так как террористы подожгли концертный зал.

Автомобиль, на котором, предварительно, передвигались преступники, был остановлен в Брянской области. По данным ФСБ, силовики задержали четырех подозреваемых, которые пытались пересечь границу России с Украиной. Как позже заявили в СК РФ, предполагаемые террористы должны были прибыть в Киев и получить обещанное им вознаграждение.

Всего по делу о теракте были задержаны 12 человек, девять из них арестованы. Следственные мероприятия продолжаются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что следователи допросили ответственного за пожарную безопасность в «Крокусе».

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Стрельба в Крокус Сити Холл
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