Президент России Владимир Путин выступил с обращением к народу

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 428 0

Какие темы затронул глава государства?

Президент России Владимир Путин выступил с обращением к народу

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; 5-tv.ru

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Тема:
Обращение президента РФ Владимира Путина Выборы президента России 2024

Всего день остается до выборов президента России. В связи с этим событием действующий глава государства, кандидат в президенты Владимир Путин обратился к гражданам страны.

Он подчеркнул, что предстоящее голосование — крайне ответственное событие. Свой выбор, убежден Путин, должен сделать каждый.

«Подчеркну, что единственным источником власти в нашей стране является народ. Это ключевое правовое положение закреплено в Конституции. Его главный смысл заключается в том, что только вы — граждане России — определяете судьбу Отечества. Вам предстоит не просто отдать свой голос, а твердо заявить о своей воле и устремлениях, о личной сопричастности к дальнейшему развитию России, потому что выбор — это шаг в будущее. Убежден, вы понимаете, какой непростой период у нашей страны, какие сложные вызовы стоят перед нами практически во всех сферах. И чтобы продолжать достойно отвечать на них, успешно преодолевать трудности, нам и дальше нужно быть сплоченными и уверенными в себе», — заметил глава государства.

Лидер страны добавил, что в России выборы проходят уже в восьмой раз. Их регулярность еще раз показывает незыблемость одного из основных принципов демократического государства.

«Мы уже доказали, что умеем быть вместе, защищая свободу, суверенитет и безопасность России, отстаивая наши ценности, традиции, историю, культуру, поступая по совести и правде, по справедливости. У нас свой взгляд на то, как и какую страну нам строить, какие планы претворять в жизнь. Сегодня критически важно не свернуть с этого пути, добиться намеченного, достичь поставленных масштабных целей, поэтому очень многое в предстоящие дни зависит от каждого из вас», — подчеркнул Путин.

В эти дни голосовать будут и бойцы на фронте. Они проявляют мужество и героизм, защищают Отчизну и, участвуя в выборах, подают всем пример, убежден президент.

При этом в предстоящие три дня людям следует реализовать свое избирательное право, призвал Путин. Россия будет сильной и свободной, поэтому важно выразить гражданскую и патриотическую позицию, проголосовав за выбранного кандидата.

Выборы президента России в 2024 году буду проходить на протяжении трех дней — с 15 по 17 марта включительно. Голосовать можно как очно на избирательных участках, так и онлайн.

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