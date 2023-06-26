Путин поблагодарил Лукашенко за вклад в мирное разрешение ситуации с ЧВК «Вагнер»

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 11 0

Президент обратился к гражданам страны после событий в стране 24 июня.

Путин поблагодарил Лукашенко за вклад в мирное разрешение ситуации с ЧВК «Вагнер»

Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia

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Тема:
Обращение президента РФ Владимира Путина Мятеж ЧВК Вагнер

Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к россиянам поблагодарил главу Белоруссии Александра Лукашенко за помощь в разрешении ситуации с мятежом основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

«Признателен президенту Белоруссии Александру Григорьевичу Лукашенко за его усилия и вклад в мирное разрешение ситуации», — сказал российский лидер.

При этом Путин подчеркнул, что именно патриотический настрой граждан России и консолидация российского общества сыграли в эти дни решающую роль.

«Эта поддержка позволила нам вместе преодолеть сложнейшие испытания для нашей Родины, спасибо Вам за это. Благодарю», — заключил президент РФ.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с российским лидером Владимиром Путиным 24 июня провел переговоры с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. В результате стороны пришли к договоренностям о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин назвал попытку вооруженного мятежа стремлением врагов России взять реванш за неудачи контрнаступления ВСУ.

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