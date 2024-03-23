Путин выразил глубокие соболезнования всем, кто потерял родных при теракте

Путин: искренние соболезнования людям, потерявшим родных
Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru
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Он объявил 24 марта днем общенационального траура.
Президент России Владимир Путин выразил глубокие и искренние соболезнования людям, потерявшим родных и близких при теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом глава государства сообщил в ходе своего обращения.
«Выражаю глубокие, искренние соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких. Вместе с вами скорбит вся страна, весь наш народ», — заявил президент.
Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.
Он также поблагодарил простых граждан, которые не остались равнодушными и вместе с сотрудниками служб оказывали первую помощь пострадавшим.
Стрельба произошла в концертном зале вечером 22 марта. Ожидалось, что на сцене в «Крокус Сити Холле» выступит группа «Пикник», но в здание ворвались неизвестные личности в камуфляже и открыли стрельбу. На данный момент СК РФ возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).
Количество погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» составляет 93 человека. Этой информацией поделились в Следственном Комитете России. В ведомстве также сообщили, что количество жертв будет увеличиваться.
Спасатели приступили к разбору завалов в «Крокусе», ликвидация пожара продолжается. Следственная группа из числа следователей, криминалистов и экспертов СК России продолжает работу на месте происшествия.
Полное обращение Владимира Путина ранее публиковал 5-tv.ru.
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