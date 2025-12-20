Новогоднее обращение главы государства: как появилась традиция в России за рубежом

Собраться за новогодним столом и начать празднование с просмотра обращения президента — именно так планируют провести ночь на 1 января 2026 года большинство россиян. Глава государства Владимир Путин появится на экранах, за спиной его будет красоваться тихий ночной Кремль, а потом раздастся бой курантов, и минуты тишины сменятся салютами и радостными поздравлениями!

Одни внимательно слушают президента и размышляют о будущем родины, о ее победах и планах на будущий год. Другие во время речи пишут записки с желаниями, поднимают бокалы с шампанским, зажигают бенгальские огни или раскладывают по тарелкам салаты. Так или иначе телевизоры показывают одно, а потом уже срабатывают кнопки на пульте.

Кто придумал новогоднее обращение лидера государства

Не все знают, что традиция записывать новогоднее обращения зародилась не в России. Первым был британский король Георг V, правда, повод он выбрал иной. Ну, как выбрал. Прежде чем это случилось, монарха девять лет уговаривали попробовать, особенно настаивал генеральный директор телерадиовещательной сети (BBC) Джон Рейт, а он страшно боялся и категорически отказывался. Но в итоге вышел в радиоэфир с рождественским поздравлением в 1932 году.

Георг V — король Соединенного Королевства Великобритании и Ирландии и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. ФОТО: www.globallookpress.com

Король не только переживал за успех мероприятия, он не ожидал, что идею одобрят его подданные. Георг V полагал, что такой формат неуместен, потому что радио — это средство для развлечения людей, а не для серьезных политических выступлений. Однако согласился. Текст поздравления для него написал сам Редьярд Киплинг.

В ходе подготовки к эфиру в резиденции короля оборудовали студию для записи, но он выбрал не ее, а маленькую кладовку под лестницей. Британские журналисты, рассказывая историю рождественского обращения, утверждают, что Георга V так трясло от страха, что листы с текстом громко шелестели в его руках. Стол, за который посадили монарха, накрыли толстой скатертью с целью заглушить тряску.

Результат превзошел ожидания. Речь удалось благополучно записать, трансляция прошла успешно, подданные были в восторге. Для них личное поздравление от короля стало жестом доверия и способом успокоения. Разумеется, на следующий год была устроена новая запись, потом еще одна, и это стало доброй традицией. Причем не только в Великобритании.

Первое новогоднее обращение главы государства в СССР

Председатель Президиума Верховного Совета СССР Михаил Калинин. Фото: Фотохроника ТАСС/ТАСС

Его для советских граждан записал председатель Президиума Верховного Совета СССР Михаил Калинин в 1941 году. Целью, что очевидно по дате, было вовсе не развлечение. Необходимо было передать новости с фронтов Великой Отечественной войны, подбодрить сограждан и солдат, которым предстояло бороться с нацистским захватчиком. Калинин пожелал всем советским народам «разбить без остатка смертельных врагов» в 1942 году.

«Много злодейств учинили немецкие фашисты на советской земле. Народ, жители городов и сел горят мщением. Украинцы и белорусы, народы прибалтийских республик живут горячей надеждой, что скоро к ним придет Красная Армия и избавит их от фашистского зла», — говорил он в эфире Всесоюзного радио.

До Калинина жителей СССР поздравляли в печати. 1 января 1936 года после возобновления празднования Нового года в газете «Правда» появилось фото лидера Иосифа Сталина, а под ним текст: «С Новым годом, товарищи, с новыми победами под знаменем Ленина — Сталина». Тогда же Михаил Калинин по радио обратился с добрыми словами к участникам первой арктической экспедиции.

Первого января 1954 года в «Правде» напечатали новогоднюю речь председателя президиума Верховного Совета СССР Климента Ворошилова. При Никите Хрущеве обращение к народу публиковалось от лица ЦК КПСС, Верховного Совета и Совета министров СССР. А в традицию телевизионных речей ввел генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев. Он выступил на Центральном телевидении СССР 31 декабря 1970 года в 23:50.

Первая мировая телетрансляция новогоднего обращения — заслуга немцев

Первый федеральный канцлер Федеративной Республики Германии (ФРГ) Конрад Аденауэр. Фото: www.globallookpress.com/ dpa

В 1952 году в Германии состоялась первая в мире телевизионная трансляция рождественских и новогодних обращений. Тогда на связь с соотечественниками вышел канцлер Конрад Аденауэр. С 1949 по 1969 годы с рождественским поздравлением выступал именно канцлер, а с новогодним — президент, потом традиция изменилась. С 1970 года Рождество принадлежало президенту, а Новый год — канцлеру.

Примечательный курьез произошел в Германии 31 декабря 1986 года. На экранах должен был появиться Гельмут Коль. Сотрудники телеканала Das Erste, наверно, уже начали отмечать, а может, просто проявили невнимательность, но в эфир вышло прошлогоднее обращение Коля. На всю страну! Официальным оправданием стала ошибка. На следующий день, 1 января 1987 года, канал выпустил на экраны актуальную запись.

Что еще интересно: в Армении c 2019 года к гражданам обращается премьер-министр, до перехода на парламентскую форму правления это делали только президент и Католикос — глава церкви. А в Белоруссии вот уже, где уже 31 год в эфире появляется первый и пока единственный президент Александр Лукашенко, для поздравительной речи придумывают красивое название. Например, в 2003-м это было «Время — птица», а в 2016-м «Все еще впереди».

Необычные случаи, произошедшие во время новогодних обращений

Сатирик Михаил Задорнов поздравлял страну с Новым годом в 1991-м. Сенцов Александр /ТАСС

В 1988 году случилось очень свойственное перестроечной эпохе событие — Михаил Горбачев в новогоднюю ночь обратился к американскому народу, а президент США Рональд Рейган — к советскому. Последний, к слову, говорил о подвигах советского народа в годы Второй мировой и посвятил год «проявлению мужественной воли не к войне, а к миру».

В 1991-м, это был год распада СССР, поздравлять россиян было некому, а телевидение пока еще вещало на весь Союз. Тогда было решено выпустить в эфир писателя и юмориста Михаила Задорнова. Он шутил о том, что в последний месяц люди, просыпаясь, сомневались, в какой стране они живут. И так увлекся, что бой курантов пришлось перенести на одну минуту.

В 1999-м президент Борис Ельцин произнес историческую речь об уходе с поста — такой сюрприз к празднику. Объявляя в полдень о своей отставке, Борис Николаевич просто констатировал факт. Но ему почему-то до сих пор приписывают реплику «Я устал, я ухожу». Сработал так называемый эффект Манделы, когда массы знают и годами помнят то, чего никогда не происходило.

Первый президент РФ Борис Ельцин и его обращение в 1999-м. Сенцов Александр, Чумичев Александр /ТАСС

Через 12 часов, в полночь, к россиянам обратился уже Владимир Путин из своего кабинета. Он тогда заявил, что, как и все, планировал посмотреть по телевизору выступление Ельцина, «но вышло иначе».

Далеко не все новогодние телевизионные речи были радостными и спокойными. Например, в 2017 году председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын напоминал Вашингтону, что он уже находится в зоне действия его ядерного оружия. Прямых угроз не прозвучало, но посыл был предельно ясен — если что, внук Ким Ир Сена готов нажать на красную кнопку. С праздничком, так сказать, американцы!

Как записывают обращение президента России Владимира Путина

Почти все поздравления Путин записывал на фоне Кремля, только трижды изменив традиции. В первый раз — после отставки Ельцина.

Во второй — в 2013 году. 29 и 30 декабря в Волгограде смертники подорвали себя на железнодорожном вокзале и в переполненном троллейбусе соответственно. Более 30 жертв и 70 пострадавших в ходе двойного теракта. В связи с трагедией уже готовое обращение пришлось перезаписать. Сделал это Путин в Хабаровске, так как отмечал Новый год с жителями Дальнего Востока, пострадавшими от летнего наводнения.

В третий раз, 2022 году, запись речи президента была произведена в штабе Южного военного округа на фоне военнослужащих. Это было первое новогоднее выступление главы государства после начала спецоперации.

Новогоднее обращение Владимира Путина к народу 2022-го. © РИА Новости/ Михаил Климентьев

Обычно его снимают за несколько дней до Нового года. В Кремль приезжают съемочная группа, а также представители Федеральной службы охраны (ФСО), затем составляют план работ. Путин появляется на площадке только после того, как специалисты настроят и проверят свет, звук и камеры. Текст он пишет сам, а съемка обычно завершается после первого дубля — и никакого монтажа.

Ворон, которых на Красной площади великое множество, в этот и другие дни разгоняют соколы, входящие в состав орнитологического подразделения Службы коменданта Московского Кремля, чтобы вдруг не испортили вид своим присутствием и карканьем. Вот так, в петербургском Эрмитаже работают котики, а в Кремле — профессиональные соколы!