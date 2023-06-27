Песков анонсировал выступление Путина на Соборной площади в Москве

Президент России Владимир Путин выступит на Соборной площади в Москве во вторник, 27 июня. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Выступление будет, действительно», — сказал представитель Кремля.

Он уточнил, что президент обратится к Минобороны, Росгвардии, ФСБ, МВД и ФСО, сотрудники которых обспечивали порядок во время попытки мятежа в России.

Вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в ударе по тыловым лагерям его бойцов и предпринял попытку вооруженного мятежа. В оборонном ведомстве опровергли сообщения об ударах и назвали их провокацией.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что уголовное дело о вооруженном мятеже в России прекращено.