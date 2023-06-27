Лукашенко привел армию Белоруссии в полную боеготовность на фоне событий в РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко привел армию республики в полную боеготовность на фоне ситуации с мятежом в РФ. Об этом белорусский лидер рассказал в рамках вручения генеральских погон, передает Telegram-канал «Пул Первого»

«Мной были отданы все распоряжения по приведению армии в полную боевую готовность», — заявил он.

Глава республики добавил, что ему было крайне больно наблюдать за происходящим на российском юге. По слова Лукашенко, его настроения разделило все население страны, которое также близко к сердцу принимает проблемы россиян. У граждан РФ и Белоруссии, отметил он, «отечество одно».

Александр Лукашенко выступил посредником в переговорах с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Под координацией президента РФ Владимира Путина он весь день вел переговоры с командующим частной военной компанией, чьи бойцы предприняли попытку вооруженного мятежа. Как отметил белорусский лидер, в ходе диалога удалось достичь некоторых договоренностей. Стороны признали недопустимость братоубийства.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин поблагодарил Лукашенко за вклад в мирное разрешение ситуации с ЧВК «Вагнер».