Лукашенко привел армию Белоруссии в полную боеготовность на фоне событий в РФ

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 187 0

Глава республики признался — белорусскому народу было больно наблюдать за происходящем на юге России.

Лукашенко привел армию Белоруссии в полную боеготовность на фоне событий в РФ

Фото: www.globallookpress.com / mod_russia

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Тема:
Мятеж ЧВК Вагнер Обращение президента РФ Владимира Путина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко привел армию республики в полную боеготовность на фоне ситуации с мятежом в РФ. Об этом белорусский лидер рассказал в рамках вручения генеральских погон, передает Telegram-канал «Пул Первого»

«Мной были отданы все распоряжения по приведению армии в полную боевую готовность», — заявил он.

Глава республики добавил, что ему было крайне больно наблюдать за происходящим на российском юге. По слова Лукашенко, его настроения разделило все население страны, которое также близко к сердцу принимает проблемы россиян. У граждан РФ и Белоруссии, отметил он, «отечество одно».

Александр Лукашенко выступил посредником в переговорах с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Под координацией президента РФ Владимира Путина он весь день вел переговоры с командующим частной военной компанией, чьи бойцы предприняли попытку вооруженного мятежа. Как отметил белорусский лидер, в ходе диалога удалось достичь некоторых договоренностей. Стороны признали недопустимость братоубийства.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин поблагодарил Лукашенко за вклад в мирное разрешение ситуации с ЧВК «Вагнер».

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