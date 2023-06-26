Ситуация с ЧВК «Вагнер» с самого начала находилась под пристальным вниманием Путина
Путин с самого начала событий предпринимал определенные шаги, чтобы избежать большой крови
Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов
Российский лидер Владимир Путин отметил, что подавляющее большинство бойцов и командиров ЧВК «Вагнер» — это тоже патриоты России, преданные своему народу и государству.
«Они доказали это своим мужеством на поле боя, освобождая Донбасс и Новороссию», — добавил Путин.
Президент РФ заявил, что добровольцев попытались использовать против своих братьев по оружию, с которыми они вместе сражались ради страны и ее будущего.
«Поэтому с самого начала событий по моему прямому поручению предпринимались шаги, чтобы избежать большой крови», — добавил глава государства.
Путин отметил, что для возможности осознания ошибки бойцам ЧВК «Вагнер» нужно было время, им нужно было понять, что их действия общество отвергает.
Он назвал произошедшие в минувшие выходные события «авантюрой», в которую втравили бойцов.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с российским лидером Владимиром Путиным 24 июня провел переговоры с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. В результате стороны пришли к договоренностям о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин пообещал сдержать обещание, данное ЧВК «Вагнер».
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