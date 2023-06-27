Технику ЧВК «Вагнер» передадут в подразделения ВС РФ

В настоящее время идет подготовка к этому шагу.

Идет подготовка к передаче тяжелой военной техники ЧВК «Вагнер» в действующие подразделения ВС РФ. Об этом сообщили в Минобороны.

Между тем в ФСБ сообщили, что уголовное дело о вооруженном мятеже в России прекращено. Все участники прекратили действия, направленные на совершение преступления.

Вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в ударе по тыловым лагерям его бойцов и предпринял попытку вооруженного мятежа. В оборонном ведомстве опровергли сообщения об ударах и назвали их провокацией.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению президента России Владимира Путина, организаторы вооруженного мятежа пошли на это из-за утраты адекватности.