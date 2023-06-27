ФСБ сообщила о прекращении уголовного дела о мятеже в России
Что теперь будет с бойцами ЧВК «Вагнер»?
Фото: www.globallookpress.com / Karbinov Anatoly
Уголовное дело о вооруженном мятеже в России прекращено. Все участники прекратили действия, направленные на совершение преступления. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.
«С учетом этого и иных имеющих значение для расследования обстоятельств следственным органом 27 июня вынесено постановление о прекращении уголовного дела», — говорится в сообщении.
Вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в ударе по тыловым лагерям его бойцов и предпринял попытку вооруженного мятежа. В оборонном ведомстве опровергли сообщения об ударах и назвали их провокацией.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин в обращении к россиянам поблагодарил солдат и командиров ЧВК «Вагнер», которые приняли решение не начинать братоубийственное кровопролитие и «остановились у последней черты». Сегодня бойцы могут выбрать один из предложенных властями путей.
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