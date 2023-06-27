Путин поговорил с наследным принцем Саудовской Аравии

Разговор состоялся по инициативе саудовской стороны.

Президент России Владимир Путин и наследный принц, председатель Совета министров Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд провели телефонный разговор. Об этом говорится на сайте президента.

Известно, что разговор состоялся по инициативе саудовской стороны.

В частности, Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд выразил поддержку предпринятых российским руководством мер по защите конституционного строя, жизни и безопасности граждан, а также затронул темы дальнейшего развития взаимовыгодного российско-саудовского сотрудничества.

Между тем Путин передал поздравления с праздником Курбан-байрам всему саудовскому народу.

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