Путин поговорил с наследным принцем Саудовской Аравии

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 19 0

Путин поговорил с наследным принцем Саудовской Аравии о ситуации в России

Путин поговорил с наследным принцем Саудовской Аравии

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Разговор состоялся по инициативе саудовской стороны.

Президент России Владимир Путин и наследный принц, председатель Совета министров Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд провели телефонный разговор. Об этом говорится на сайте президента.

Известно, что разговор состоялся по инициативе саудовской стороны.

В частности, Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд выразил поддержку предпринятых российским руководством мер по защите конституционного строя, жизни и безопасности граждан, а также затронул темы дальнейшего развития взаимовыгодного российско-саудовского сотрудничества.

Между тем Путин передал поздравления с праздником Курбан-байрам всему саудовскому народу.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, разорвет ли Саудовская Аравия отношения с США и при каких условиях.

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