По словам главы Белоруссии, первые полчаса основатель ЧВК «Вагнер» говорил исключительно матерными словами.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскрыл, в каком тоне проходил его телефонный разговор с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Об этом пишет БЕЛТА.

По его словам, первые 30 минут они общались исключительно матом. Изначально ему позвонил заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров, но передал трубку Лукашенко.

«Я слышу их разговор. Взял трубку. Разговор — эйфория. У Евгения полная эйфория», — рассказал президент Белоруссии.

Он добавил, что матерных слов было больше, чем обычных.

«Он, конечно, извинился и начал мне матерными словами рассказывать», — заключил Лукашенко.

До этого президент РФ Владимир Путин в видеообращении к россиянам поблагодарил главу Белоруссии Александра Лукашенко за помощь в разрешении ситуации с мятежом основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Лукашенко подтвердил приезд Пригожина в республику.