Лукашенко пересказал начало матерного разговора с Пригожиным 24 июня
Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool
По словам главы Белоруссии, первые полчаса основатель ЧВК «Вагнер» говорил исключительно матерными словами.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскрыл, в каком тоне проходил его телефонный разговор с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Об этом пишет БЕЛТА.
По его словам, первые 30 минут они общались исключительно матом. Изначально ему позвонил заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров, но передал трубку Лукашенко.
«Я слышу их разговор. Взял трубку. Разговор — эйфория. У Евгения полная эйфория», — рассказал президент Белоруссии.
Он добавил, что матерных слов было больше, чем обычных.
«Он, конечно, извинился и начал мне матерными словами рассказывать», — заключил Лукашенко.
До этого президент РФ Владимир Путин в видеообращении к россиянам поблагодарил главу Белоруссии Александра Лукашенко за помощь в разрешении ситуации с мятежом основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Лукашенко подтвердил приезд Пригожина в республику.
- 27 июн
- Из «Вагнер Центра» в Петербурге изъяли награды, миллионы рублей и дроны
- 27 июн
- Лукашенко раскрыл главное условие, выдвинутое главе ЧВК «Вагнер» Пригожину
- 27 июн
- «Хотите перекантоваться — поможем»: Лукашенко подтвердил приезд Пригожина в республику
- 27 июн
- «Давай поговорим»: как Лукашенко призвал Путина не торопиться с решением по ЧВК «Вагнер»
- 27 июн
- «Костяк руководства»: Путин рассказал о формировании командования ВС РФ
- 27 июн
- Путин: содержание ЧВК «Вагнер» полностью обеспечивалось государством
- 27 июн
- Путин: особую роль в подавлении мятежа сыграли военные Минобороны
- 27 июн
- Росгвардии могут передать танки после ситуации с ЧВК «Вагнер»
- 27 июн
- Путин попросил почтить память погибших 24 июня минутой молчания
- 27 июн
- Путин: армия и народ не были с мятежниками
Читайте также
43%
0.58 92.30
0.81
Нашли ошибку?