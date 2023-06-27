Глава ЧВК «Вагнер» может остаться там, но за свой счет.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил приезд главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в республику с предоставлением гарантий безопасности. Об этом пишет БЕЛТА.

«Как я и обещал, если вы хотите какое-то время у нас перекантоваться и прочее, мы вам поможем. Естественно, за их (вагнеровцев. — Прим. ред.) счет», — сказал Лукашенко.

Также он добавил, что министр обороны Белоруссии Виктор Хренин намекнул главе республики, что ему бы такое подразделение в армии не помешало. Лукашенко же уверил, что согласен с этим.

До этого президент РФ Владимир Путин в видеообращении к россиянам поблагодарил главу Белоруссии Александра Лукашенко за помощь в разрешении ситуации с мятежом основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Лукашенко призвал Путина не торопиться с решением по ЧВК «Вагнер».