«Хотите перекантоваться — поможем»: Лукашенко подтвердил приезд Пригожина в республику
Лукашенко подтвердил приезд главы ЧВК «Вагнер» Пригожина в Белоруссию
Фото: www.globallookpress.com / Carsten Reisinger
Глава ЧВК «Вагнер» может остаться там, но за свой счет.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил приезд главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в республику с предоставлением гарантий безопасности. Об этом пишет БЕЛТА.
«Как я и обещал, если вы хотите какое-то время у нас перекантоваться и прочее, мы вам поможем. Естественно, за их (вагнеровцев. — Прим. ред.) счет», — сказал Лукашенко.
Также он добавил, что министр обороны Белоруссии Виктор Хренин намекнул главе республики, что ему бы такое подразделение в армии не помешало. Лукашенко же уверил, что согласен с этим.
До этого президент РФ Владимир Путин в видеообращении к россиянам поблагодарил главу Белоруссии Александра Лукашенко за помощь в разрешении ситуации с мятежом основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Лукашенко призвал Путина не торопиться с решением по ЧВК «Вагнер».
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