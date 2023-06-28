«Баланс рисков»: в ЦБ допустили повышение ключевой ставки

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 45 0

В Центробанке допустили повышение ключевой ставки

«Баланс рисков»: в ЦБ допустили повышение ключевой ставки

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Artyom Korotayev/IZVESTIA

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Период неизменности показателя длится с сентября 2022 года.

Ключевую ставку могут повысить на предстоящем заседании совета директоров Центробанка. Об этом заявил зампред регулятора Алексей Заботкин.

«Это довольно длительный промежуток времени, когда она остается неизменной. Потому что ставка 7,5% в течение периода времени соответствовала нашему пониманию, в том числе нашему прогнозу, тому, что требуется, чтобы стабилизировать инфляцию вблизи 4% на наши цели», — пояснил представитель банка.

В настоящее время баланс рисков больше смещен в «проинфляционную сторону», добавил он. Так, фиксируется ускорение кредитования, а также рост внутреннего спроса со стороны частного и государственного секторов.

Период неизменности ключевой ставки длится с сентября 2022 года. В июне 2023-го ЦБ оставил уровень ключевой ставки без изменений — 7,5%.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава ЦБ Эльвира Набиуллина предупредила о рисках при структурной перестройке экономики в России.

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