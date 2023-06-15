Набиуллина предупредила о рисках при структурной перестройке экономики в России

Это происходит быстрее, чем ожидал Центробанк.

Российская экономика развивается по сценарию ускоренной адаптации. Об этом в рамках ПМЭФ-2023 заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

По ее словам, соблазн управлять структурной трансформацией экономики может привести к подавлению частной инициативы и в худшем случае — восстановлению плановой экономики.

«На мой взгляд, у нас есть риск, — извините, Центральный банк опять о рисках», — сказала Набиуллина.

До этого стало известно о том, что Центробанк сейчас проводит политику, которая направлена на то, чтобы сохранить покупательскую способность рубля. Также ожидается возвращение российской экономики к докризисному уровню в 2024 году.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Набиуллина дала россиянам совет, в чем хранить накопления.