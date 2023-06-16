Путин: Россия будет укреплять суверенитет во всех областях
При этом страна не отказывается от партнерства с другими государствами.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин
Россия будет укреплять суверенитет во всех областях, заявил президент страны Владимир Путин в ходе своей речи на пленарном заседании Петербургского экономического форума (ПМЭФ).
При этом он отметил, что страна не отказывается от равноправного партнерства с другими государствами.
«Со всеми, кто, как и Россия, дорожит своими национальными интересами и готов сам определять свое будущее», — подчеркнул Путин.
ПМЭФ начался 14 июня и продлится до 17 июня. Опыт прошлого года доказал, что форум не теряет позиций в мире, несмотря на шквал санкций и политическое давление на Москву.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин призвал бизнес вкладывать деньги внутри страны.
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