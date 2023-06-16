Путин: Россия будет укреплять суверенитет во всех областях

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 22 0

При этом страна не отказывается от партнерства с другими государствами.

Путин: Россия будет укреплять суверенитет во всех областях

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

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Тема:
ПМЭФ 2023

Россия будет укреплять суверенитет во всех областях, заявил президент страны Владимир Путин в ходе своей речи на пленарном заседании Петербургского экономического форума (ПМЭФ).

При этом он отметил, что страна не отказывается от равноправного партнерства с другими государствами.

«Со всеми, кто, как и Россия, дорожит своими национальными интересами и готов сам определять свое будущее», — подчеркнул Путин.

ПМЭФ начался 14 июня и продлится до 17 июня. Опыт прошлого года доказал, что форум не теряет позиций в мире, несмотря на шквал санкций и политическое давление на Москву.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин призвал бизнес вкладывать деньги внутри страны.

Тема:
ПМЭФ 2023
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