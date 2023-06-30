Два человека погибли при взрыве резервуара для нефтепродуктов в Татарстане

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Эксклюзив 64 0

В результате хлопка также возникло возгорание.

Два человека погибли при взрыве резервуара для нефтепродуктов в Татарстане

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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Два человека погибли при взрыве пустого резервуара для нефтепродуктов в татарстанском селе Старое Маврино. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

По его данным, взрыв газо-воздушной смеси произошел на территории нефтегазодобывающего управления «Елховнефть» во время проведения работ по очистке резервуара. В результате затем возникло возгорание.

Уточняется, что погибшие — работники данного предприятия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что второй за год пожар произошел на складе боеприпасов, принадлежащем бизнесмену Эмилиану Гебреву, в болгарском городе Карнобат.

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