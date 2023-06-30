Врачи госпитализировали 12 детей из оздоровительного лагеря в Кузбассе

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 20 0

Из детского лагеря «Магистраль» в Кузбассе госпитализированы 12 детей с признаками отравления

Врачи госпитализировали 12 детей из оздоровительного лагеря в Кузбассе

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Тема:
Массовые отравления в России

Сейчас проводится проверка организации работы данного лагеря.

Случаи массового отравления по России этим летом бьют рекорды. На этот раз, 12 детей были госпитализированы с признаками отравления из оздоровительного детского лагеря «Магистраль» в Кузбассе. Об этом пишет ТАСС.

«В связи с выявлением случаев ухудшения самочувствия детей приостановлена работа оздоровительного лагеря „Магистраль“ в городе Салаир Кемеровской области», — говорится в сообщении.

Также известно, что сейчас Роспотребнадзор по железнодорожному транспорту проводит проверку организации работы детского лагеря.

До этого в Перми в разных кафе отравились пять детей. Специалисты собрали пробы у заболевших детей, сотрудников общепита и в самих точках питания. При обследовании заведений было обнаружено много нарушений санитарного законодательства. В заведениях принимали продукцию без маркировок, не было нужного количества моющего оборудования, а также была нарушена поточность технологических процессов. Кроме того, в кафе принимали на работу сотрудников, которые предварительно не прошли медицинский осмотр.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в Братске 29 человек отравились шаурмой.

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