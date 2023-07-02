«Бон шанс!» — Захарова ответила на призыв полиции решать беспорядки во Франции силой

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 32 0

Захарова: толерантность Франции рушится на глазах

«Бон шанс!» — Захарова ответила на призыв полиции решать беспорядки во Франции силой

Фото: Reuters / JUAN MEDINA

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Дипломат напомнила Парижу его же мемы про другие страны. Смеется тот, кто смеется последний.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что французы показали свое настоящее лицо в попытках сдерживания беспорядков. Об этом дипломат написала в Telegram-канале.

«Вот и все. Мнимая толерантность рушится на глазах», — прокомментировала она.

Реакция Захаровой последовала после заявления профсоюзов французской полиции. Они призвали усмирять восстание силой. Подобные умозаключения противоречат основе либерализма, указала она. По словам Захаровой, официальному Парижу следовало бы вспомнить собственные претензии к дргуим странам.

«МИД Франции просто обязан взять все свои прошлые мемы, адресованные России, Китаю, Ирану и зачитать самому себе. Бон шанс!» — заключила он.

Ряд профсоюзов французской полиции, в частности Alliance Police Nationale и Unsa Police ранее назвал протестующих французов «дикими полчищами». По их мнению, решать проблему с беспорядками стоит с применением силы.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США назвали причину погромов во Франции.

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