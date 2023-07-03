«Осознанный выбор»: 61-летняя жена Малинина заговорила о пластике

Поклонники все чаще интересуются, как ей удается сохранять красоту и свежесть. Неужели все дело в ботоксе?

Жена народного артиста РФ Александра Малинина Эмма высказалась на тему пластической хирургии. В своем личном блоге 61-летняя знаменитость часто откровенничает с поклонниками и делится подробностями личной жизни.

Для своего возраста супруга Малинина выглядит отлично, считают многие интернет-пользователи. Поэтому они часто интересуются, как ей удается сохранять красоту и свежесть — неужели все дело в ботоксе?

«Для меня это мой личный опыт и осознанный выбор — входить в возраст без вмешательства. Мы с мужем давно этот выбор сделали и пока успешно придерживаемся его, не испытывая потребности», — сообщила Эмма.

Вместо пластической хирургии она вместе с мужем отдает предпочтение здоровому питанию, спорту и заботе о ментальном здоровье.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что соседка супруги Малинина пожаловалась на нее в полицию.