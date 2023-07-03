«Киевский наполеончик»: Захарова указала на нацистскую сущность Зеленского

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 67 0

Захарова: Зеленский раскрыл свою свою нацистскую сущность в словах о Крыме

«Киевский наполеончик»: Захарова указала на нацистскую сущность Зеленского

Фото: Кадр из к/ф «Ржевский против Наполеона», реж. Марюс Вайсберг, 2012 г.

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Киевский режим начал ценить Крым, когда потерял его. Почему нельзя было обеспечить достойную жизнь крымчанам ранее?

Президент Украины Владимир Зеленский показал свое настоящее лицо и разоблачил свою нацистскую сущность высказываниями о Крыме. Таким мнением поделилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в новой публикации в своем Telegram-канале.

Глава Незалежной в недавнем интервью заявил, что Киев не представляет Украины без Крымского полуострова. По словам украинского президента, конфликт с Москвой будет продолжаться, пока Крым остается в составе РФ.

Захарова обратила внимание — почему-то ранее Зеленский прекрасно представлял себе Крым без воды. А сейчас видит полуостров без его населения — крымчан.

«Нацистская сущность киевского наполеончика», — прокомментировала она.

Крым вошел в состав РФ в 2014 году по итогам проведенного в регионе референдума. Тогда 96,77% местных жителей проголосовали «за» присоединение к России. За вхождение в состав страны высказались также 95,6% избирателей в Севастополе.

Ранее 5-tv.ru писал, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал рациональными слова бывшего лидера США Барака Обамы о желании Крыма воссоединиться с РФ.

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