«Вот к чему приводят мороженки»: Анна Семенович показала себя в купальнике без фотошопа

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Полина Долгова
Полина Долгова 27 0

Певица Анна Семенович показала, как выглядит ее фигура в купальнике без фотошопа

«Вот к чему приводят мороженки»: Анна Семенович показала себя в купальнике без фотошопа

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich

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Многие подписчики остались не в восторге после увиденного.

Певица и актриса Анна Семенович опубликовала новое фото в социальной сети. Она показала себя в черном купальнике на отдыхе. Артистка сопроводила пост комментарием о том, что главное в жизни — это любовь к себе. По словам звезды, с возрастом тело меняется, и это абсолютно нормально.

«Мы можем набрать десять килограммов или сбросить, мы можем постоянно улучшать себя у косметологов, вкачивая литры гилауронки, но, поверьте, ваше внутреннее состояние от этого не зависит! Оно зависит от ваших мыслей о себе и этом мире», — написала она.

Анна Семенович показала себя в купальнике Анна Семенович показала себя в купальнике. Instagram* / ann_semenovich

Самые внимательные поклонники отметили, что некоторое время назад Семенович уже выкладывала фото в этом же купальнике, но ее тело выглядело абсолютно по-другому, так как она корректировала фигуру в фоторедакторе.

«Как будто беременная»;

«Вот к чему приводят мороженки. Зачем же выставлять на обозрение такой животик, по моему это не умно», — написали злопыхатели под публикацией.

Прежде Семенович не раз признавалась, что не сидит на диетах. По словам знаменитости, она придерживается сбалансированного питания и не представляет своей жизни без мяса. Женщина занимается спортом минимум 40 минут в день. Дома у певицы есть тренажеры.

45-летняя экс-солистка «Блестящих» не замужем и у нее нет детей. Артистка рассказывала, что мечтает о ребенке и даже заморозила яйцеклетки, чтобы в будущем родить.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Семенович ответила стилисту Рогову на критику гардероба.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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