Пожар на фабрике в Химках локализовали на площади 2,5 тысячи квадратных метров

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 34 0

Спасатели вели борьбу с огнем ночью.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / АНДРЕЙ ЭРШТРЕМ; 5-tv.ru

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Возгорание на бывшей мебельной фабрике в подмосковных Химках удалось локализовать. По данным МЧС, площадь пожара составила 2,5 тысячи квадратных метров.

Информации о пострадавших не поступало.

Пожар в цеху мебельного комбината «Сходня» произошел поздно вечером, 3 июня. Спасатели вели борьбу с огнем уже ночью. Уточнялось, что он охватил лакокрасочные материалы, хранившиеся в здании.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пожар на территории киностудии Warner Bros. произошел после взрыва трансформатора.

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