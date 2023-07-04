Пожар на фабрике в Химках локализовали на площади 2,5 тысячи квадратных метров

Возгорание на бывшей мебельной фабрике в подмосковных Химках удалось локализовать. По данным МЧС, площадь пожара составила 2,5 тысячи квадратных метров.

Информации о пострадавших не поступало.

Пожар в цеху мебельного комбината «Сходня» произошел поздно вечером, 3 июня. Спасатели вели борьбу с огнем уже ночью. Уточнялось, что он охватил лакокрасочные материалы, хранившиеся в здании.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пожар на территории киностудии Warner Bros. произошел после взрыва трансформатора.