Спасатели локализовали пожар на складе с покрышками в Петербурге

Пожар на складе с покрышками в Петербурге удалось локализовать на площади 3,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ.

Возгорании на объекте было зафиксировано в среду, 5 июля, в 13:00. Тогда площадь распространения огня оценивалась в 400 квадратных метров, затем пожар охватил всю тысячу «квадратов», а позднее — 3,5 тысячи. ЧП был присвоен повышенный ранг. Информации о пострадавших пока не поступало.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на месте пожара осуществляли работу 79 сотрудников МЧС, для ликвидации огня были задействованы 24 единицы техники.