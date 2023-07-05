Спасатели локализовали пожар на складе с покрышками в Петербурге

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 41 0

Огонь был остановлен на площади 3,5 тысячи квадратных метров.

Спасатели локализовали пожар на складе с покрышками в Петербурге

Фото: ИЗВЕСТИЯ / АНДРЕЙ ЭРШТРЕМ

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Пожар на складе с покрышками в Петербурге удалось локализовать на площади 3,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ.

Возгорании на объекте было зафиксировано в среду, 5 июля, в 13:00. Тогда площадь распространения огня оценивалась в 400 квадратных метров, затем пожар охватил всю тысячу «квадратов», а позднее — 3,5 тысячи. ЧП был присвоен повышенный ранг. Информации о пострадавших пока не поступало.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на месте пожара осуществляли работу 79 сотрудников МЧС, для ликвидации огня были задействованы 24 единицы техники.

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