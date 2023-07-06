В последнее время артистка стала более раскрепощенной.

Певица Анна Семенович отдыхает в Турции. Экс-солистка группы «Блестящие» решила не ограничивать себя в еде и напитках. Недавно артистка пожаловалась в своем блоге на то, что за ужином переборщила, так решила смешать все виды алкоголя.

«Кто-то вчера перебрал апероля, а еще пробовал местную анисовую водку. Такая странная штука. Вот зачем я ее пила? Голова просто раскалывается. Я уже выпила нурофенку, аспиринку. Чем еще можно полечить похмелье? Может быть, пива выпить — и в море?» — на легкой ноте поделилась 45-летняя звезда.

В последних публикациях, женщина стала более раскрепощенной. В ее блоге появились фотографии и видео в купальнике. Семенович не стесняется своего тела и показывает свои достоинства во всей красе. Также недавно артистка объяснила, что принимает себя такой, какая она есть. Ведь внутреннее состояние намного важнее бега за трендами современной красоты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анна Семенович показала себя в купальнике без фотошопа.

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