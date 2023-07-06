Число погибших при прорыве Каховской ГЭС увеличилось до 53 человек

Количество погибших при разрушении Каховской ГЭС в Херсонской области увеличилось до 53 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Уточняется, что число увеличилось после обнаружения еще пяти тел погибших.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня. ЧП привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Российские власти неоднократно указывали на причастность киевского режима в диверсии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что число пострадавших в результате прорыва Каховской ГЭС достигло 134 человек.