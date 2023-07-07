Может лишиться роскошного дома: Прилучный стал фигурантом дела о чужом разводе

В жизни актера наступило счастливое время — он вместе с супругой растит сына. Однако идиллию и спокойствие нарушила внезапно объявившаяся женщина.

Актер Павел Прилучный оказался замешал в судебном разбирательстве о чужом имуществе. Его даже вызвали в суд в Оренбурге, чтобы прояснить все детали. Из-за дела он может лишиться недавно купленного роскошного загородного дома.

Как в беседе с изданием Газета.ру рассказала жительница Оренбурга, ее экс-супруг переоформил их общий дом на друга, а тот в свою очередь продал его звездному покупателю — Прилучному. И теперь женщина в суде пытается оспорить законность сделки и вернуть себе имущество.

«Сейчас у нас происходит раздел имущества, где мы узнаем эти факты. Я, как истец, хочу признать сделку фиктивной. Павел был оповещен, его вызвали на следующее судебное заседание, отправили ему письмо», — сообщила она.

Она также поведала, что возможную аферу экс-супруг провел в марте. Якобы он вместе с другом выставили дом на продажу на интернет-сервисе для размещения объявлений. Там мужчины запросили за него 116 миллионов рублей. А по договору продали Прилучному за 50 миллионов. Остальную сумму договорились с актером, что он отдаст им наличными.

Самого актера уже уведомили о том, что его ожидают в суде для объяснений. Но будет он или нет — вопрос открытый. Его представитель заявила, что ничего про ситуацию не знает.

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