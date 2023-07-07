В МЧС сообщили об обнаружении еще одного туриста, пропавшего в Бурятии

Еще один турист, пропавший накануне в Бурятии, был обнаружен при авиаразведке реки Снежной. Об этом сообщили в МЧС России.

Спасатели уже направляются к месту, где находится человек. При этом поиски еще одного продолжаются.

Днем ранее, 6 июля, стало известно, что на Байкале в районе населенного пункта Выдрино перевернулся катамаран с людьми. Сотрудники МЧС опрашивали очевидцев и местных жителей, чтобы установить, кто пропал.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по информации источника, спасатели нашли всех туристов, пропавших во время сплава на катамаране по Байкалу. Однако в МЧС тогда заявили об отсутствии еще двоих человек.