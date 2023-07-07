В МЧС сообщили об обнаружении еще одного туриста, пропавшего в Бурятии
Человека нашли при разведке с воздуха. Но поиски еще идут.
Фото: © РИА Новости / Алексей Даничев
Еще один турист, пропавший накануне в Бурятии, был обнаружен при авиаразведке реки Снежной. Об этом сообщили в МЧС России.
Спасатели уже направляются к месту, где находится человек. При этом поиски еще одного продолжаются.
Днем ранее, 6 июля, стало известно, что на Байкале в районе населенного пункта Выдрино перевернулся катамаран с людьми. Сотрудники МЧС опрашивали очевидцев и местных жителей, чтобы установить, кто пропал.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по информации источника, спасатели нашли всех туристов, пропавших во время сплава на катамаране по Байкалу. Однако в МЧС тогда заявили об отсутствии еще двоих человек.
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