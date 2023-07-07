Умер бывший первый замглавкома ВВС СССР Борис Корольков

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 3 530 0

Генерал-полковник ушел из жизни на 87-м году.

Умер бывший первый замглавкома ВВС СССР Борис Корольков

Фото: © РИА Новости / Борис Корольков

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Первый заместитель главнокомандующего Военно-воздушными силами СССР генерал-полковник Борис Корольков скончался на 87-м году жизни. Об этом сообщил руководитель аппарата Клуба военачальников РФ Николай Дерябин.

Он добавил, что дата и место похорон будут известны позднее.

Борис Корольков — заслуженный военный летчик. В разные годы он командовал воздушными армиями, возглавлял Военно-воздушную академию имени Ю. Гагарина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на 61-м году жизни скончался актер Липецкого Драматического театра на Соколе Игорь Коробов.

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