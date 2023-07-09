Придерживают за ремешок на штанишках: чем завершился «челночный забег» Зеленского по Европе

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Страны НАТО надавили на Эрдогана, чтобы тот пошел на уступки в беседе с Зеленским

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ukraine Presidency/Ukraine Presi; 5-tv.ru

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Тема:
Украинский кризис

Когда Украину могут пригласить в НАТО? Уже понятно, что не в ближайшем будущем. Но Запад активно продвигает эту идею.

На западном фронте дипломатии не без перемен: Владимир Зеленский удивил челночным забегом. За два дня он посетил четыре страны: Болгарию, Чехию, Словакию и, наконец, Турцию. Просил дать снаряды, обсуждал саммит НАТО на следующей неделе. Там Альянс должен решить, что делать дальше с Украиной.

Как заявляет Киев, две из трех стран НАТО не против пригласить Украину в Альянс (и даже Турция). Но перед этим надо ответить на несколько ключевых вопросов.

Когда Украину могут пригласить в НАТО? Уже понятно, что не в ближайшем будущем. И, возможно, не всю Украину. Если отбить Донбасс, Новороссию и Крым у Киева не получается, может и не рассуждать про них? В Германии предлагают взять под зонтик альянса те регионы, что еще контролирует Зеленский и компания.

Вашингтон ставит на пути в НАТО жесткие условия: прекращение боевых действий. И дальнейшие реформы. Возможны дополнительные гарантии — впервые лично Джо Байден очертил их круг: «как у Израиля».

Если в двух словах: это «НАТО лайт», союзник но без пятой статьи. То есть Вашингтон предлагает покровительство, готов поставлять свое оружие и оборудование, готов соорудить военные базы, но не готов воевать. Поэтому пока Украина — мимо НАТО. Пока.

А ведь Киев поставил на этот саммит все: запустил контранаступление, истерил, даже угрожал отравить пол-Европы. Зеленский лично заявлял, что русские заминировали Запорожскую атомную станцию. И готовы взорвать. Но сначала его одернул глава МАГАТЭ — там же миссия на станции — так вот «мин не обнаружено». В западной прессе изучили спутниковые снимки ЗАЭС и уличили Зеленского еще раз во лжи — станцию не минировали.

Смысл во всей этой истории — украинцам самим взорвать что-то на станции, хотя бы склад отходов, поднять облако радиоактивной пыли и обвинить Россию в атаке на страны НАТО. Пыль бы дошла, но в западных столицах на такое безумие не пошли.

И в тоже время не могли бросить совсем Зеленского без всего. Сложившуюся ситуацию прекрасно иллюстрирует вот кадр, когда тщедушный Зеленский наклоняется через бортик, а чья то толстенная рука его придерживает за ремешок на штанишках. Вот так и союзники его поддержали за штанишки — подсыпали снарядов запрещенных.

И надавили на Эрдогана. Тот в нарушении договоренностей отпустил из-под домашнего ареста командиров, сдавшихся в плен в Мариуполе, в том числе главарей признанного у нас терриористическим полка «Азов»*. Они должны были находится за пределами Украины до окончания конфликта, подтвердил пресс-секретарь российского президента и отметил, что Москву Анкара не предупреждала о своих действиях.

Возвращение раскрученных, распиаренных боевиков на Украину — медийный подарок для Зеленского. Скорее всего, им светит какая-то политическая карьера, вряд ли их всех бросят в самоубийственные контратаки. Не для того откармливали, не для того берегли.

* — организация признана террористической и запрещена в РФ.

Тема:
Украинский кризис
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