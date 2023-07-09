В США разгадали «секрет» преимущества российских военных перед ВСУ

Западные аналитики отмечают «некоторые проблемы» у Киева в ходе долгожданного украинского контрнаступления.

Непрерывное производство боеприпасов дает российским бойцам ключевое преимущество перед Вооруженными силами Украины (ВСУ). Такое мнение высказала автор американского издания 19FortyFive Майя Карлин.

По ее оценке, российская военная промышленность «набирает обороты», тогда как США и сейчас производят боеприпасов на «одну седьмую меньше», чем Россия. Европейские же показатели и того меньше, отмечает Карлин.

Обозреватель делает вывод, что окончательное истощение запасов оружия станет для киевского режима катастрофой, так как западные партнеры будут не в состоянии восполнить их в нужном объеме. В результате армия России еще больше усилит позиции на фронте.

Как отметила Карлин, Запад несколько месяцев с нетерпением ждал украинского контрнаступления, теперь же, когда оно началось, проявились «некоторые проблемы».

На днях президент Украины Владимир Зеленский объяснил провал своих войск на фронте отсутствием дальнобойного оружия. По его словам, украинские боевики не могут достичь «соответствующей дистанции» на поле боя, чтобы нанести поражение. Российские же войска, наоборот, имеют «дистанционное преимущество».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что отставной офицер НАТО Ставрос Атламазоглу признал высокое качество подготовки армии России на фоне наступления ВСУ.