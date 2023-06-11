Офицер НАТО признал высокое качество подготовки армии России на фоне наступления ВСУ

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 32 0

Офицер НАТО Атламазоглу: наступление ВСУ показало отличную подготовку российской армии

Офицер НАТО признал высокое качество подготовки армии России на фоне наступления ВСУ

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский

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Тема:
Спецоперация Украинское наступление

По словам военного в отставке Ставроса Атламазоглу, россияне создали «одну из самых мощных оборонительных сетей в новейшей истории».

Российская армия продемонстрировала блестящие оборонительные навыки при отражении наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации. Такое мнение отставного офицера НАТО Ставроса Атламазоглу опубликовало издание Sandboxx в очередной статье. Киев перешел в атаку, но россияне оказались настолько хорошо подготовлены, что эксперты блока засомневались в возможности ВСУ пробить оборону.

«Украинцы продвигаются вперед медленно, а российские войска держатся заметно лучше, чем все ожидали. И этому есть причина: самая обширная система укреплений в современной истории», — сказано в материале.

Как отмечает отставной офицер, в ходе боевых действий Украина уже потеряла часть систем тяжелого вооружения из последней партии поставок Запада. С лета прошлого года российские бойцы создали на Украине сеть оборонительных сооружений со взаимно поддерживающими позициями. Эти укрепления состоят из противотанковых окопов, дотов, противотранспортных заграждений, артиллерийских позиций, беспилотников и крупных минных полей.

Атламазоглу признает, что россияне хорошо подготовились к атаке и явно были недооценены западными партнерами киевского режима, что помогали начать наступление. Отечественные бойцы успешно выводят из строя предоставленные Украине немецкие танки Leopard 2A6 и американские M2 Bradley.

Эксперт подчеркнул, что у Киева нет преимущества в воздухе, поэтому ВСУ не в силах противостоять российской артиллерии. И хотя украинская армия вооружена хорошей западной техникой, в открытом поле националисты оказываются слабо защищены и сильно рискуют. Одним из главных факторов «жизнеспособности» российских позиций офицер назвал количество и высокое качество войск.

«Уже на начальных этапах украинского контрнаступления понятно, что Украина имеет дело с действительно профессиональной российской армией», — подытожил офицер.

Ранее, писал 5-tv.ru, глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил начало наступления. На встрече с премьер-министром Канады Джастином Трюдо он заявил, что последствия атаки «будут ощущать все».

Тема:
Спецоперация
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