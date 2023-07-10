«Сокрушительный удар»: в США сообщили о новом источнике угрозы для Украины
Полковник ВС США Макгрегор: Украина может самоуничтожиться из-за внутренних проблем
Фото: www.globallookpress.com / Alex Chan Tsz Yuk
Украинцы толпами бегут за границу, а боевики ВСУ — с поля боя. Что происходит в стране?
В США допустили самоуничтожение Украины из-за внутренних угроз. Страна оказалась на грани страшной катастрофы и уже начала разрушаться, заявил бывший советник Пентагона американский полковник Дуглас Макгрегор.
«Украина может распасться до того, как Россия нанесет ей сокрушительный удар, — настолько плохи дела сейчас внутри республики», — прокомментировал он для YouTube-канала Judging Freedom.
По словам военного эксперта, Украина может быть разрушена даже без участия России, а просто под воздействием внутренних угроз. Он отметил, что украинцы уже начали массово покидать страну, а отряды ВСУ редеют не только из-за огромных потерь — участились случаи дезертирства.
Кроме того, заключил Макгрегор, для президента Украины Владимира Зеленского «игра уже фактически окончена», так как настроения среди населения быстро меняются — недовольство проводимой им политикой растет.
Ранее 5-tv.ru писал, что Зеленского крайне разозлила блокировка заявки Киева на вступление в НАТО Германией и США.
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