«Сокрушительный удар»: в США сообщили о новом источнике угрозы для Украины

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 54 0

Полковник ВС США Макгрегор: Украина может самоуничтожиться из-за внутренних проблем

«Сокрушительный удар»: в США сообщили о новом источнике угрозы для Украины

Фото: www.globallookpress.com / Alex Chan Tsz Yuk

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Тема:
Украинский кризис Спецоперация

Украинцы толпами бегут за границу, а боевики ВСУ — с поля боя. Что происходит в стране?

В США допустили самоуничтожение Украины из-за внутренних угроз. Страна оказалась на грани страшной катастрофы и уже начала разрушаться, заявил бывший советник Пентагона американский полковник Дуглас Макгрегор.

«Украина может распасться до того, как Россия нанесет ей сокрушительный удар, — настолько плохи дела сейчас внутри республики», — прокомментировал он для YouTube-канала Judging Freedom.

По словам военного эксперта, Украина может быть разрушена даже без участия России, а просто под воздействием внутренних угроз. Он отметил, что украинцы уже начали массово покидать страну, а отряды ВСУ редеют не только из-за огромных потерь — участились случаи дезертирства.

Кроме того, заключил Макгрегор, для президента Украины Владимира Зеленского «игра уже фактически окончена», так как настроения среди населения быстро меняются — недовольство проводимой им политикой растет.

Ранее 5-tv.ru писал, что Зеленского крайне разозлила блокировка заявки Киева на вступление в НАТО Германией и США.

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