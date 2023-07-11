«Думал, что это вы»: Киссинджер рассказал, кто стоит за подрывом СП

Ответ чиновника на важный вопрос выложили в открытый доступ.

Российские пранкеры Вован и Лексус на этот раз решили дозвониться бывшему госсекретарю США Генри Киссинджеру и узнать о «Северном потоке — 2». Видео их разговора выложен в их личном блоге.

Ребята представились президентом Украины Владимиром Зеленским и спросили чиновника, кто стоит за атакой на СП.

«Если честно, я думал, что это вы. Но я не стал вас за это винить. Я бы не сказал, что это критика», — заявил Киссинджер.

До этого Россия обратила внимание Совбеза ООН на отсутствие продвижения в расследовании терактов, которое проводят Германия, Дания и Швеция. Затем первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что США и их союзники все еще не представили «убедительных опровержений фактов» своей непричастности к диверсии.

Подрыв «Северного потока — 1» и «Северного потока — 2» произошел 26 сентября прошлого года. Президент России назвал случившееся актом международного терроризма. Через несколько месяцев после ЧП известный американский журналист Сеймур Херш выпустил расследование на эту тему. Он считает, что к диверсии причастны американские водолазы, которые подложили в газопроводы взрывчатку летом 2022 года.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Россия не даст «замести под ковер» тему диверсий на «Северных потоках».