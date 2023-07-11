«Думал, что это вы»: Киссинджер рассказал, кто стоит за подрывом СП
Киссинджер в беседе с Вованом и Лексусом заявил, что за подрывом «Северных потоков» стоит Украина
Фото: www.globallookpress.com / The Swedish Coast Guard
Ответ чиновника на важный вопрос выложили в открытый доступ.
Российские пранкеры Вован и Лексус на этот раз решили дозвониться бывшему госсекретарю США Генри Киссинджеру и узнать о «Северном потоке — 2». Видео их разговора выложен в их личном блоге.
Ребята представились президентом Украины Владимиром Зеленским и спросили чиновника, кто стоит за атакой на СП.
«Если честно, я думал, что это вы. Но я не стал вас за это винить. Я бы не сказал, что это критика», — заявил Киссинджер.
До этого Россия обратила внимание Совбеза ООН на отсутствие продвижения в расследовании терактов, которое проводят Германия, Дания и Швеция. Затем первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что США и их союзники все еще не представили «убедительных опровержений фактов» своей непричастности к диверсии.
Подрыв «Северного потока — 1» и «Северного потока — 2» произошел 26 сентября прошлого года. Президент России назвал случившееся актом международного терроризма. Через несколько месяцев после ЧП известный американский журналист Сеймур Херш выпустил расследование на эту тему. Он считает, что к диверсии причастны американские водолазы, которые подложили в газопроводы взрывчатку летом 2022 года.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Россия не даст «замести под ковер» тему диверсий на «Северных потоках».
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