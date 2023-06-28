Полянский: Россия не даст «замести под ковер» тему диверсий на «Северных потоках»
Взрывы на газопроводах произошли в сентябре прошлого года. Расследование продолжается по сей день.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Danish Defence; 5-tv.ru
Россия снова поднимет тему диверсий на «Северных потоках» в Совете безопасности ОНН. Об этом журналистам сказал первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.
Он заявил: страны, которые ведут расследование терактов на газопроводах, должны регулярно информировать о его ходе членов Совбеза ООН. По словам Полянского, Москву не устраивает информация, что материалы дела изучаются.
«Мы неоднократно призывали эти три страны (Данию, ФРГ и Швецию) подключить нас к расследованию и информировать нас о его состоянии. Они отказали. Мы опубликовали эту переписку. Вопиющая ситуация заключается в том, что они полностью отказываются предоставить нам какую-либо информацию. Утверждают, что она секретная. Конечно, без сомнений, мы вновь поднимем эту тему в СБ ООН. Необходимо понять реальную степень готовности к сотрудничеству со стороны этих трех стран. Мы не собираемся позволять замести тему под ковер», — сказал Полянский.
Подрыв «Северного потока — 1» и «Северного потока — 2» произошел 26 сентября прошлого года. Президент России назвал случившееся актом международного терроризма. Через несколько месяцев после ЧП известный американский журналист Сеймур Херш выпустил расследование на эту тему. Он считает, что к диверсии причастны американские водолазы, которые подложили в газопроводы взрывчатку летом 2022 года.
В Кремле неоднократно просили, чтобы расследование диверсии на «Северных потоках» должно быть без секретов и недомолвок. Однако российских специалистов не допускают к нему.
- 22 июн
- Двойная диверсия? В Европе считают, что теракты на «Северных потоках» провели разные группы
- 21 июн
- Снято с беспилотника: появились новые кадры поврежденных «Северных потоков»
- 21 июн
- МИД добавил Байдена в список причастных к диверсии на «Северных потоках»
- 15 июн
- Россия поднимет тему подрывов «Северных потоков» в СБ ООН 15 июня
- 14 июн
- США указали на возможную причастность Залужного в подрыве «Северных потоков»
- 14 июн
- Захарова высмеяла США за уход от ответов на вопросы о подрыве «Северных потоков»
- 11 июн
- «Отдать на съедение»: США могут пожертвовать Зеленским ради сокрытия своих преступлений
- 11 июн
- «Искажение истинной картины»: Польша открестилась от подрывов «Северных потоков»
- 10 июн
- Есть доказательства? Могла ли Польша организовать подрыв «Северных потоков»
- 10 июн
- ЦРУ сообщало Бельгии об украинском следе в подрыве «Северных потоков»
Читайте также
72%
0.39 93.14
0.84
Нашли ошибку?