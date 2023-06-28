Полянский: Россия не даст «замести под ковер» тему диверсий на «Северных потоках»

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Взрывы на газопроводах произошли в сентябре прошлого года. Расследование продолжается по сей день.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Danish Defence; 5-tv.ru

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Тема:
Северный поток

Россия снова поднимет тему диверсий на «Северных потоках» в Совете безопасности ОНН. Об этом журналистам сказал первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

Он заявил: страны, которые ведут расследование терактов на газопроводах, должны регулярно информировать о его ходе членов Совбеза ООН. По словам Полянского, Москву не устраивает информация, что материалы дела изучаются.

«Мы неоднократно призывали эти три страны (Данию, ФРГ и Швецию) подключить нас к расследованию и информировать нас о его состоянии. Они отказали. Мы опубликовали эту переписку. Вопиющая ситуация заключается в том, что они полностью отказываются предоставить нам какую-либо информацию. Утверждают, что она секретная. Конечно, без сомнений, мы вновь поднимем эту тему в СБ ООН. Необходимо понять реальную степень готовности к сотрудничеству со стороны этих трех стран. Мы не собираемся позволять замести тему под ковер», — сказал Полянский.

Подрыв «Северного потока — 1» и «Северного потока — 2» произошел 26 сентября прошлого года. Президент России назвал случившееся актом международного терроризма. Через несколько месяцев после ЧП известный американский журналист Сеймур Херш выпустил расследование на эту тему. Он считает, что к диверсии причастны американские водолазы, которые подложили в газопроводы взрывчатку летом 2022 года.

В Кремле неоднократно просили, чтобы расследование диверсии на «Северных потоках» должно быть без секретов и недомолвок. Однако российских специалистов не допускают к нему.

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