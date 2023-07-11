Росгвардейцы получили ключи от ста новых автомобилей «Москвич-3»

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 42 0

Собянин передал Росгвардии 100 автомобилей «Москвич-3»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Все машины специально оборудованы под нужды охраны правопорядка.

Мэр Москвы Сергей Собянин вручил сотрудникам национальных войск ключи от ста новых автомобилей «Москвич-3». Вместе с директором Росгвардии Виктором Золотовым они посетили городок ОМОН в Строгине для проведения торжественной церемонии передачи.

«Сегодня мы передаем им 100 патрульных автомобилей марки „Москвич-3“», — прокомментировал Собянин.

Столичный мэр отметил, что все машины оборудованы с учетом нужд и специфики работы правоохранителей. Он добавил, что правительство стремится обеспечить сотрудников национальных войск самым современным оборудованием.

Собянин выразил уверенность, что новые «Москвичи» помогут отрядам Росгвардии быть оперативные и позволят эффективно выполнять поставленные задачи.

Золотов, в свою очередь, отметил поддержу национальной безопасности и всестороннюю поддержку Росгвардии со стороны московского правительства. По его словам, мероприятия, подобные сегодняшнему, способствуют укреплению успеха страны и реализации всех ее поставленных целей.

Ранее 5-tv.ru писал, что Золотов поздравил Академический ансамбль песни и пляски Росгвардии с 50-летием.

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