Шойгу заявил о заинтересованности армии в модернизации парка БТР

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 28 0

Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях в Татарстане

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Глава Минобороны проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях в Татарстане.

Министр обороны России Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях Республики Татарстан. Об этом сообщили в возглавляемом им ведомстве.

Отмечается, что итогам проверки министр заявил о заинтересованности Минобороны в модернизации парка бронетранспортеров МТ-ЛБ.

«Надо делать более современную машину. Мы сейчас занимаемся тем, что достаточно активно восстанавливаем старый парк еще советских времен, делаем это эффективно и быстро», — отметил Шойгу.

Также глава Минобороны поручил главному автобронетанковому управлению министерства рассмотреть вопрос о формировании с заводом КАМАЗ рабочей группы для обслуживания автомобилей в зоне спецоперации.

Кроме того, Шойгу посетил Казанский авиационный завод имени Горбунова, где производят и ремонтируют стратегические ракетоносцы Ту-160, а также модернизируют дальние бомбардировщиков Ту-22М3. На предприятии министру доложили, что уже в этом году передадут российской армии два новых и два модернизированных Ту-160.

Еще одним объектом инспекции Шойгу стал «Казанский оптико-механический завод», выпускающий наблюдательную оптику, приборы ночного видения, лазерные дальномеры и тепловизоры. Министру показали модернизированный вертолет Ми-24 с повышенной дальностью обнаружения и опознавания целей и повышенными точностными характеристиками применения средств поражения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что министр обороны РФ Сергей Шойгу поблагодарил работников предприятий оборонно-промышленного комплекса, которым в кратчайшие сроки удалось нарастить производство особо востребованных образцов вооружения, военной и специальной техники и средств поражения, необходимых для выполнения боевых задач.

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